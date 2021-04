FK Austria Wien - Porträt eines verstörten Vereins

Als Sportdirektor fehlt Franz Wohlfahrt jede Erfahrung. Bislang war er Trainer in Schwadorf, Baden, Wiener Neudorf und Wulkaprodersdorf. Seine wichtigste Karrierestation: Tormanntrainer und Ausbildner beim ÖFB. Seine wichtigste Entscheidung bei der Austria: Er setzte seinen langjährigen Spezi Andreas Ogris auf den Trainerstuhl. Die Legenden von gestern führen den Verein von heute. In seinen ersten vier Meisterschaftspartien gelang Ogris kein Sieg. "Es muss eine härtere Gangart geben. Man kann die Spieler nicht immer nur streicheln", sagte Wohlfahrt nach der letzten Pleite in Altach. Er wirkt entschlossen, wenn er das sagt. Aber auch irgendwie hilflos. Wohlfahrt hat laut Vertrag drei Jahre Zeit, um das zu ändern. Aktuell sucht er einen neuen Cheftrainer. Und neue Spieler. Wohlfahrt, der eines der Gesichter einer erfolgreichen Austria-Ära war, muss jetzt dem Verein selbst ein Gesicht geben. Wohlfahrt sagt: Eine Philosophie zu entwickeln, braucht Zeit. Er sagt aber auch: Er will keine "sture Philosophie", er will sich nach dem Gegner richten, aber auch "unser Spiel spielen". Eines sagt Sportdirektor Wohlfahrt nie: Was "unser Spiel", was das Austria-Spiel denn eigentlich sein soll.