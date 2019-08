Der Vogeltrainer Peter Wenzel arbeitet mit dem jungen Kondor Molina im Adlerreservat in Bindslev/Nordjütland in Dänemark. Als Erwachsener wird der Kondor eine Flügelspannweite von 3,5 Metern und ein Gewicht von 15 kg haben, was ihn zum größten Raubvogel der Welt macht.