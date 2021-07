Shawanda Hill (R), die Freundin von George Floyd, reagiert in der Nähe der Stelle, an der er am 26. Mai 2020 in Minneapolis, Minnesota, in Gewahrsam der Polizei von Minneapolis starb. Ein Video eines schwarzen Mannes mit Handschellen, der starb, während ein Beamter aus Minneapolis mehr als fünf Minuten lang auf seinem Nacken kniete, löste in den USA neuen Aufruhr über die polizeiliche Behandlung von Afroamerikanern aus.