Die Fotos der Woche: Büffelrennen, Karneval und ein Heiliger

Ein Mann steht auf der Kasbah (alte Festung) von Ait-Ben-Haddou, wo Szenen mit der fiktiven Stadt Yunkai aus der erfolgreichen HBO-Fernsehserie "Game of Thrones" gedreht wurden, etwa 32 Kilometer nordwestlich der Stadt Ouarzazate südlich von Marokkos Hochatlasgebirge. Millionen Menschen weltweit haben die Wüstenfestung in der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" gesehen, aber nur wenige wissen, dasssie die Festung auch besuchen können.