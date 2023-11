Freimaurer: Im Extrazimmer der Republik

Dass der Sitz der Wiener Freimaurer ausgerechnet in der Rauhensteingasse Nummer 3, einer Seitengasse der Wiener Kärntner Straße, liegt, ist ein Indiz für die Ironie des Zufalls. Tatsächlich war das Haus nach Karrieren als Kloster und Gefängnis einst ein Lager für ein Kaufhaus, ehe es in den 1980er-Jahren in den Besitz der Freimaurer wanderte. Über dem mächtigen Tor hängt ein rauer Stein an einer Messingkette, der gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil des Symbolrepertoires der Freimaurerei ist, da die Ursprünge in den Steinmetzzünften (siehe auch Kasten) lagen. Der raue, noch unbehandelte Stein dient als Metapher für die ungeschliffene Persönlichkeit, die in Form von „Arbeit“ (so die wöchentlichen Diskursveranstaltungen) und der „Legung von Zeichnungen“ (so das Codewort für die in den Logen vorgetragenen Referate) zu einem glatten Stein werden soll. Der glatte Stein steht für eine Vervollkommnung der Persönlichkeit durch die Freimaurerei. Klingt alles ziemlich abstrakt und bedarf Erklärungen für die „profane Welt“, so die Welt außerhalb des an Codes und Chiffren reichen Freimaureruniversums. Überdies befinden sich die meisten Freimaurer „in Deckung“, sprich: wirken im Verborgenen und behalten ihren Status für sich, was natürlich den Mythos von einer geheimniskrämerischen Elitevereinigung nährt.

Im Zuge von die Pandemie begleitenden Verschwörungstheorien dienten und dienen Freimaurer ebenso wie Juden oder auch Kommunisten dem Rechtsextremismus häufig als Projektionsfläche und Abladeplatz für dessen abstruse Theorien.In einem Interview anlässlich der Publikation des Gesprächsbands „Die Freimaurer und ihr Geheimnis“ (Löcker Verlag) gewährt der ehrenamtliche Großmeister der Großloge von Österreich, Georg Semler, seit 2014 Interessensvertreter von 3800 Freimaurern in Österreich, profil erstaunlich offene Einblicke in das „Extrazimmer der Republik“, wie er im Buch an einer Stelle seine Vereinigung bezeichnet.

Das Gespräch findet in Semlers Büro im Sitz der Großloge statt: Auf dem Boden liegt, gleich einer Skulptur, ein 100 Jahre alter Pflasterstein vom Wiener Graben. An der Wand hängt eine Replik des im Besitz des Wien Museums befindlichen Gemäldes „Innenansicht einer Wiener Loge“, auf dem Wolfgang Amadeus Mozart, bekennender Freimaurer, zu sehen ist. Durch das Haus selbst mit dem Sitzungssaal, der Gemäldegalerie mit vorangegangenen Großmeistern und der Orgel („Bei uns sind viele Künstler und Musiker“) darf der Großmeister profil nicht führen: „Was glauben Sie? Da stünde das Telefon nicht still. Da hieße es gleich: ‚Sind wir schon so weit, dass wir jetzt öffentliche Führungen veranstalten?‘ Die Brüder sind durchaus auch sehr eigenwillige Herren.“