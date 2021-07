A - Anreise. Darauf achten, dass man mit dem Auto nur am Parkplatz parkt B - Bier. Der Leitspruch „Kein Bier vor vier“- de facto undenkbar D - Decke. Für kühlere Nächte ein heißer Tipp F - Fahne. Auslegungssache H - Hitze. Liebe Festivalbesucher, ja, es ist Sommer K - Kondome. Ganz nach dem Motto: „Safety first“ N - Niesen. An alle Allergiker, Festivals finden draußen statt P - Pavillon. Bietet bei Hitze und Regen den besten Sofortschutz, gegebenenfalls vor Gebrauch aufstellen R - Regen. Regenjacke und Gummistiefel sind immer ein „RR“- Renner bei Regen S - Stage. Wenn geht sollte man sich dann davor befinden, wenn auch jemand darauf spielt T - Toiletten. Manchmal wassergespült, meistens Dixie W - Wind. Dabei zu beachten, dass Zelt und Pavillon gut verankert sind, wenn geht in der Erde und nicht in der Hand Z - Zähneputzen. Kleines Detail am Rande, es dauert nicht lange und tut auch nicht weh