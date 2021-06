profil-Einschätzung: Kroatien hat - wie so oft in der Vergangenheit - einen qualitativ überragenden Teamkader. Die große Frage wird auch diesmal sein, ob die Mannschaft mental in der Lage ist, über mehrere Spiele hinweg konstant gute Leistungen zu bringen. Mit Ausnahme der WM 1998 präsentierten sich die Kroaten nämlich nicht unbedingt als "Turniermannschaft".