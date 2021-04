Fußballkolumne: Austria Wie?

Ralf Rangnick, der Stratege des Red Bull-Fußballs, meinte einst: „Es muss im Verein immer jemanden geben, der das große Ganze im Blick hat.“ Und der einstige ÖFB-Sportchef Willi Ruttensteiner erklärte: „Der Teamchef will das nächste Spiel gewinnen, der Sportdirektor das nächste Jahrzehnt.“ Franz Wohlfahrt sagte zuletzt: „Ich habe es mir angewöhnt, immer ans nächste Spiel zu denken und sonst an nichts. Nicht an das, was nächste Woche kommt, weil das ist viel zu weit weg. Es gibt so viele ungewisse Faktoren im Sport, dass man nicht genau sagen kann, was in neun Tagen passieren wird.“