Fußballkolumne: Bei Rapid ist Kampf Trumpf

Gegen den Wolfsberger AC übertrug es sich besonders gut; der Kampf wirkte nicht löblich einsatzfreudig sondern eindimensional. Schon gegen den großen Erzfeind, den Red Bull-finanzierten Fußballklub aus Salzburg, trat man den Bullen wie tollwütige Steinböcke entgegen. Schon da war ersichtlich: Der Trainer tobte an der Seitenlinie, die Spieler auf dem Feld, so als habe man den heiligen Krieg gegen das Kommerz-Monster ausgerufen. Die neue Aggressivität erfasste zuletzt gar den Platzsprecher: „Hoid di Pappn“, raunte Andy Marek dem WAC-Trainer Struber zu. Rapid kämpft Fußball – mit Hang zur Brutalität und mit wenig Zuwendung für den eigentlichen Zweck: das Fußballspiel. Rapid tritt wie ein Außenseiter auf, der möglichst laut zu bellen versucht, um den großen Gegner einzuschüchtern. Dabei ist der Wolfsberger AC dem SK Rapid Wien grundsätzlich in allen Punkten unterlegen: finanziell, infrastrukturell, traditionell. Nur in einem Punkt hat der Kärntner Verein Rapid überholt: er spielt erfolgreicher Fußball. Mit Einsatz, aber nicht unfair. „Es hat sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen entwickelt, die nicht mehr im Rahmen waren“, erklärte WAC Trainer Struber. „Am Ende muss ich froh sein, dass alle fit vom Platz runter gehen. Das war schon ein bisschen irritierend.“ Rapid-Trainer Kühbauer konterte: Ich bin der Letzte, der meinen Spielern sagt, dass sie über die Grenzen hinaus gehen müssen. Komischerweise hat sich keiner verletzt.“ Struber konterte: „Es war in zu vielen Situationen Gefahr in Verzug, teilweise Vorsatz.“ Kühbauer: „Bei Vorsatz muss man vorsichtig sein. Das könnte man sagen, wenn sich einer verletzt hätte.“