Bei Rapid scheint man ganz deutlich so etwas wie einen echten Plan, eine echte Vision ausmachen zu können. Man weiß, wo man hin will (nämlich unter die Top 50 Europas) und geht diesen Weg konsequent Schritt für Schritt. Allen voran schreitet Sportdirektor Andreas Müller, der klugen Worten oft ebenso kluge Taten folgen lässt. Zum ersten Mal seit längerer Zeit wurden heuer im Sommer Leistungsträger nicht zu Schnäppchenpreisen verscherbelt, sondern fixe Summen festgesetzt (bei Beric z.B. etwa 5 Millionen), ab denen man sich verhandlungsbereit zeigt. Auch Trainer Zoran Barisic scheint der absolut richtige Mann an der richtigen Stelle zu sein. Dazu kommt die Vorfreude auf das neue Stadion, die man in der Saison 2016/2017 sicher gerne mit internationalen Spielen (am liebsten in der Champions League) einweihen möchte.