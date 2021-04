Fußballkolumne: Eine Frage der Arschbacken

Der Verein hat vor der Saison die Herzen seiner Anhänger erreicht: ein neues Stadion, neue Millioneneinkäufe, große Ziele. Rapid soll wieder Meister werden, ließ der Verein verlauten. Die großen Träume waren in den letzten Jahren an den vielen Ausrutschern gegen die Außenseiter der Liga gescheitert. Der Trainer wurde deshalb mit Saisonende beurlaubt. Doch bislang ist die neue Saison für den ehrgeizigen Titelaspiranten ein einziges Desaster. Es gibt weiterhin keinen erkennbaren Plan gegen Mannschaften, die den Raum eng machen. Von elf Meisterschaftsspielen wurden bloß vier gewonnen. Und wieder sind die Dorfklubs der Liga die Stolpersteine. Trainer und Sportdirektor stehen in der Kritik. Rapid spielt ermüdend und ausrechenbar, es fehlt eine variantenreichere Strategie. Doch Andreas Müller analysiert an falscher Stelle.