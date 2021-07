Außerdem wäre ein möglicher CL-Fixplatz für den österreichischen Meister (dieser wurde übrigens von der Bundesliga öffentlich als mittelfristiges Ziel ausgegeben) für RB Leipzig eine mittlere Katastrophe. Dann müsste in Österreich „nur mehr“ der Titel geholt werden und Red Bull hätte Jahr für Jahr eine Mannschaft in der CL. Dies wäre in jedem Fall wesentlich einfacher und günstiger zu bewerkstelligen, als RB Leipzig mittelfristig in der Deutschen Liga irgendwann einmal unter den Top 4 (Plätze 1-3 spielen fix in der CL, der Vierte muss in die Quali) zu platzieren. Gut möglich, dass bei einem solchen Szenario Mateschitz` Fokus plötzlich wieder in die Mozartstadt wechseln könnte.