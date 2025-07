Fußballstar Viktoria Schnaderbeck: „Schwulsein wird als ekelig empfunden“

Das glaube ich nicht. Wenn ich in die ORF-Redaktion gehe, sehe ich immer noch viel mehr Männer. Ich bin der Meinung, dass die Besten in der Sendung sitzen sollen. Es geht mir nicht um Mann oder Frau. Im Sport lernt man: Wer gut ist, wird spielen. Wer nicht gut ist, sitzt auf der Bank. Wichtig ist nur: Beide Geschlechter sollen die gleichen Chancen haben.

Ich glaube nicht, dass es alle gut finden. Viele äußern sich positiv. In den sozialen Netzwerken wird aber auch gefragt: Was tut eine Frau im Männerfußball? Andere schreiben: Die hat ja wirklich Ahnung! Das klingt erst mal positiv, aber es impliziert auch, dass sie das eigentlich nicht erwartet haben.

Sie haben dann ein Posting abgesetzt mit dem Satz: „Stell dir vor, es wäre ein Mann gewesen.“ Schnaderbeck Marko Arnautović ist heuer auch im Champions-League-Finale gewesen. Ich habe die Medienberichte verglichen. Und da kam klar heraus: Der Erfolg der Frauen ist einfach nicht so wichtig. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso hat heuer mit Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen. Da war auch keine verstärkte Medienberichterstattung wahrnehmbar. Schnaderbeck Das stimmt, da wurde wenig berichtet. Da hätte man auch mehr erwarten können und müssen, weil es ein historischer Erfolg war. Kann es sein, dass es da gar nicht um Männer und Frauen geht, sondern Medien sich vermehrt auf das stürzen, was Quote bringt? Schnaderbeck Das ganz sicher: Marko Arnautović ist ein Fanliebling. Aber genau deshalb muss der Erfolg, den sich die Manu verdient hat, nicht untergehen. Viele Mädels würden sie dann im Fernsehen sehen – und das schafft Bilder in der Gesellschaft. Sie haben als Siebenjährige in der steirischen Provinz mit dem Fußballspielen begonnen – und waren eine Exotin, oder? Schnaderbeck Es hat keine Mädchenmannschaft in meiner Nähe gegeben. Ich habe bei den Buben mitgespielt. Bei jedem Spiel wurde ich schräg angeschaut, es wurde blöd gelacht und mit dem Finger auf mich gezeigt. Ich war eine Sensation. Es hieß: Schau, ein Mädel! Es hieß: Fußball ist nichts für dich! Meine Uroma hat gesagt: „Dirndl, hör auf mit dem Fußball, du haust dir nur die Haxn zam.“ Was hat das mit Ihnen gemacht? Schnaderbeck Ich habe mich nicht erwünscht gefühlt. Es hat geheißen: Die Investition in ein Mädchen ist eine Geldverschwendung. Aber das hat mich auch motiviert. So nach dem Motto: Euch zeige ich es! Mit 16 habe ich mich beim FC Bayern beworben – und bin genommen worden. Sie wurden zur Profispielerin in München. Was haben Sie damals verdient? Schnaderbeck 150 oder 200 Euro. Ich habe meine Matura gemacht, bin nebenbei 40 Stunden arbeiten gegangen. Mit wenigen Hundert Euro im Monat habe ich versucht, irgendwie durchzukommen. Eingekauft habe ich damals nur bei Aldi und dort, wo es Rabatte gab. Wann haben Sie vom Fußball leben können? Schnaderbeck Mit 25. Da war ich mit Bayern schon deutscher Meister, spielte in der Champions League und habe im Monat circa 1500 Euro verdient. Damit musste ich mir Wohnung, Auto und das Leben finanzieren. Später in England war es dann ein mittleres vierstelliges Nettogehalt. Ich konnte essen gehen, auf Urlaub fahren – aber viel wegsparen konnte man sich in London damit nicht.

© APA/HANS PUNZ Viktoria Schnaderbeck als Kapitänin des österreichischen Nationalteams im Viertelfinalspiel der EURO 2017 gegen Spanien © APA/HANS PUNZ Viktoria Schnaderbeck als Kapitänin des österreichischen Nationalteams im Viertelfinalspiel der EURO 2017 gegen Spanien

Ärgert Sie, dass Männer Großverdiener sind und Frauen oft nicht mal den Mindestlohn kriegen? Schnaderbeck Es ärgert mich nicht. Männer verkaufen mehr Trikots, haben mehr Sponsoring-Einnahmen und ziehen mehr Zuschauer an. Es gibt da einen Business Case. Aber damit Frauen das auch schaffen, muss irgendwann ein Investment gesetzt werden. Frauen müssen nach der Arbeit trainieren – und trotzdem wird erwartet, dass sie abliefern wie die Männer. Ich hätte gern, dass Frauen die Infrastruktur der Männer mitnützen können. Sie werden aber oft auf Trainingsplätze abgeschoben, die 1000 Löcher haben. Österreichs Frauen-Nationalteam erreichte 2017 das EM-Halbfinale, liegt derzeit auf dem guten Weltranglistenplatz 18. Aber zum Länderspiel-Kracher gegen Deutschland kamen zuletzt nur 5000 Zuschauer. Und das Cup-Finale wollten gar nur 1500 zahlende Besucher sehen. Woran liegt das? Schnaderbeck Das sportliche Niveau der österreichischen Liga ist nicht vergleichbar mit dem in England beispielsweise. Das ist ein Grund. Dazu kommt: Das Frauen-Cupfinale fand am gleichen Tag statt wie das spannende Liga-Finish der Männer. So ein Timing ist zum Scheitern verurteilt. Aber: Auch die Marketingabteilung für die Frauen ist im ÖFB viel kleiner als jene der Männer. Da kann man die Werbetrommel nicht so gut rühren. Der ORF überträgt Frauen-Länderspiele live, er zeigt die Bundesliga – aber von 600.000 Menschen, die in Österreich vereinsmäßig Fußball spielen, sind nur 15.000 Frauen. Interessieren sich Frauen mehrheitlich einfach nicht für Fußball? Schnaderbeck Das Interesse an Fußball ist sicher bei Burschen größer als bei Mädchen. Deshalb braucht es Vorbilder. In meiner Kindheit wurde über Frauenfußball nicht berichtet. Meine Vorbilder waren alle männlich: Zinedine Zidane, Luís Figo, Ivica Vastić. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Frauen-Nationalmannschaft gibt. Dann hat mich mein Vater mit zwölf zu einem Spiel mitgenommen. Und ich dachte: Das will ich auch! Erst ab den 1970er-Jahren durften Frauen in Österreich überhaupt legal Fußball spielen. Vom Gesetzgeber wurde auf „die Gefährdung der weiblichen Gebärfähigkeit“ hingewiesen … Schnaderbeck … wir müssen uns als Gesellschaft auch heute noch fragen, welche Rollen wir Frauen und Männern geben. Sind andere Länder offener für solche Entwicklungen als Österreich? Schnaderbeck Ja! Österreich ist ein eher konservatives Land. Meine Frau kommt aus Norwegen, und dort ist das ganz anders. Dort stehen Frauen- und Männersport auf einer Stufe. Wir haben in Österreich viel erreicht gesellschaftlich, aber auch noch viel vor uns. Als ich als ORF-Expertin bei den Männerspielen begonnen habe, war das eine Sensation. Mittlerweile ist es normal. Man muss etwas sichtbar machen, damit es Normalität wird. Rapid Wien hat nach langem Zögern ein Frauenteam gegründet, das viele Unterstützer hat. Aber es gibt auch Fangruppierungen, die damit nur wenig anfangen können. Schnaderbeck Ich spüre da ein ehrliches Anliegen bei Rapid. Aber Widerstand wird es bei Veränderung immer geben. Das darf einen nicht abschrecken. Man muss sich anschauen, woher die Leute aus den Fangruppen kommen: Welche Bildung haben sie, welche Einstellung, welche Haltung, wie viel Empathie? Ich hoffe, dass es in Österreich künftig Konsequenzen gibt, wenn es zu diskriminierendem Verhalten kommt. Rapid-Trainer und -Spieler fielen vor einem Jahr mit homophoben Gesängen auf. Ihre Reaktion? Schnaderbeck Das war schockierend. Spieler und Trainer haben eine Vorbildwirkung. Das ist noch viel schlimmer, als wenn es von Fans kommt.

Viktoria Schnaderbeck, 34, gilt als Pionierin des österreichischen Frauenfußballs. Sie spielte für Bayern München, den FC Arsenal und erreichte mit dem ÖFB-Damen-Nationalteam 2017 das EM-Halbfinale. Die Steirerin hat sich als erste heimische Profispielerin zu ihrer Homosexualität bekannt. Mit ihrer Frau hat sie ein gemeinsames Kind. Schnaderbeck ist als Speakerin gefragt, hat eine Sportmarketingagentur gegründet und ist als TV-Expertin bei Länderspielen für den ORF tätig.