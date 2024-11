Ja, absolut. Da findet dann die Firmung oder die Taufe statt oder der Wochenendausflug. Aber selbst ein Leitbetrieb wie das Steirereck am Pogusch, wo du am Sonntag früher nie einen Tisch bekommen hast, ist inzwischen an dem Tag geschlossen, weil sie dafür zu wenig Mitarbeiter bekommen. Das sagt schon viel aus.

Ja, ich glaube, sie werden sich verändern müssen. Anders geht es nicht. Ich habe volles Verständnis für einen jungen Menschen, der vielleicht gerne in der Gastronomie arbeiten möchte, aber nicht am Samstag bis weit nach Mitternacht in der Küche stehen will. Mein Vorschlag wäre, dass man am Wochenende einen Zuschlag verlangen sollte, also dass man als Gast am Samstag einfach um zehn Prozent mehr zahlt – und dass dieser Betrag dem Personal zugutekommt.

Welche Rolle spielen Instagram und TikTok in der Branche? Influencer ziehen zweifellos ein neues Publikum an. Aber wohin eigentlich?

Martina Hohenlohe

Ich glaube, dass die Sichtbarkeit auf Social Media für Gastronomen heute extrem wichtig ist, sowohl um Stammgäste zu halten als auch um neue Gäste zu gewinnen, vor allem im jüngeren Bereich. Instagram und TikTok steigern die Reichweite besonders bei jüngeren Zielgruppen messbar. Als Gastronom kannst du das nicht ignorieren. Das Berufsbild des Kochs hat sich drastisch verändert. Ich sehe das aber nicht negativ. Es ist eine normale mediale Entwicklung, die uns in 20 Jahren ganz selbstverständlich vorkommen wird.

Karl Hohenlohe

Wenn wir über Trends bei den Jungen sprechen, wird eines ganz deutlich: Sie trinken weniger Alkohol. Auf dem Gebiet der alkoholfreien Getränkebegleitung tut sich gerade eigentlich am meisten. Das reicht von Fruchtsäften bis zu Tees und Essenzen, die unglaublich interessant sind. Ich trinke sehr gerne Alkohol, aber diese Entwicklung finde ich beeindruckend.

Ungebrochen ist auch der Trend zu immer noch ausgefeilteren Sonderwünschen, sei es wegen Unverträglichkeiten oder persönlichen Ernährungsprinzipien. Wie geht die Spitzengastronomie mit speziellen Bedürfnissen um?

Martina Hohenlohe

Mittlerweile gibt es in der Gastronomie eine gewisse Toleranz gegenüber der Intoleranz. Aber es kommt natürlich auch zu Situationen, die nicht so lustig sind. Mir hat ein Gastronom erzählt, dass sich jemand in seinem Restaurant, einem sehr klassischen Hotel-Restaurant, ein achtgängiges veganes Menü gewünscht hat, obwohl das nicht auf der Karte stand. Er hat dann tatsächlich mit großem Aufwand diesen Wunsch erfüllt. Und am nächsten Tag haben dieselben Personen bei ihm zum Frühstück Eier mit Speck bestellt. Da könnte man sich schon provoziert fühlen. Aber im Grunde ist man in der Branche schon an vieles gewöhnt.

Karl Hohenlohe

Wenn der Gast ein warmes Bier will, dann gibt man es ihm.

Martina Hohenlohe

Igitt.

Karl Hohenlohe

Der Gast ist König, auch wenn er anstrengend ist.

Gastronomie wird international zunehmend zu einem touristischen Faktor. Es gibt Regionen, die mittlerweile fast ausschließlich auf Kulinarik-Marketing setzen. Wie steht Österreich international da?

Karl Hohenlohe

Es gibt tatsächlich Leute, die nach Frankreich fahren, nur um ein Bressehuhn zu essen. Oder die sich eine Gegend anschauen, nur weil es dort etwas Spezielles zu essen gibt. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns auf diesen Trend draufzusetzen.

Martina Hohenlohe

In der Vergangenheit wurde zu wenig getan, um die Kulinarik in Österreich als Tourismusfaktor zu etablieren. Aber es wird inzwischen viel stärker darauf gesetzt, das ist gut und richtig so. Im Moment spielt sich das noch mehr im traditionellen Bereich ab: Du hörst vom wunderbaren Kaiserschmarrn und vom herrlichen Schnitzel und von dem urigen Wirtshaus mit der alten Lamperie. Aber ich glaube schon, dass auch unsere Leitbetriebe an der Spitze der Haubenpyramide für viele ausländische Gäste ein Argument sind, um zu uns zu kommen. Ich denke da an einen Konstantin Filippou, an die Obauers, an das Steirereck. Von Juan Amador weiß ich, dass ein großer Anteil seiner Gäste aus dem Ausland kommt. Wir stehen da also nicht am Anfang. Aber es ist sicherlich noch Luft nach oben. Zu bieten haben wir genug.