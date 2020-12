Gedanken-Catering

Und jetzt noch eine gute Nachricht: In ihrem Essay über die Auswirkungen der Dauer-Unsicherheit, „Alles in Schwebe”, schreibt Edith Meinhart über den neurowissenschaftlichen Nachweis, dass die Amygdala, nach derzeitigem Stand der Bedrohungsdetektor im Gehirn, umso mehr arbeitet, je unklarer die Lage ist. So über sich hinaus gewachsen wie heuer ist unsere Amygdala schon lange nicht. Jetzt kann sie tatsächlich nur mehr wenig erschüttern.

Außer vielleicht, dass Papa am Weihnachtsabend zwischen Ente und Eierlikörsorbet plötzlich von Chemtrails zu erzählen beginnt, und die Tante Hedi dazu als verbale Beilage serviert, dass Bill Gates durch eine Zwangsimpfung Mikrochips in unsere Gehirne einpflanzen möchte. Auch für den Umgang mit irren Verschwörungstheoretikern in der nahen Verwandtschaft rüstet Sie diese X-Large-Ausgabe mit einer Art Lexikon mit dem Titel „Das kann kein Zufall sein” über das Universum der Kaninchenbau-Bewohner. Der Terminus Kaninchenbau wird in der Psychologie für Menschen mit (schonend formuliert) faktenresistentem Weltbild benutzt.