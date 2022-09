Marcel Hirscher: Goldschwinger

Am Samstag dieser Woche startet er ins Saisonfinale. Vier Rennen muss er noch absolvieren, ehe er am 18. März aller Voraussicht nach die siebente große Kristallkugel in ­Empfang nehmen darf. Business as usual. Dann könnte sich Marcel Hirscher, kurz nach seinem 29. Geburtstag, ein für alle Mal in den Annalen des alpinen Skisports verewigen – und seinen Rücktritt erklären. Mehr Drama ist er uns nicht schuldig.