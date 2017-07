Guter Arnie, böser Arnie? Die profil-Titelgeschichte

Aus dem Leben Schwarzeneggers: Zwischen Populismus und Weltrettung, Egomanie und Sozialprogramm, Deppenkino und Kunsttheorie. SEBASTIAN HOFER erkundet die zwei Seiten einer Jahrhundertfigur.

Es klingt unwahrscheinlich, aber am 30. Juli wird Arnold Schwarzenegger allen Ernstes 70 Jahre alt. Schon jetzt ist der ewige Äkschn-Held eine Jahrhundertfigur. In ihm und mit ihm und durch ihn schimmern das späte 20. und das frühe 21. Jahrhundert in ihrer ganzen Pracht und Widersprüchlichkeit. Nicht umsonst ist Arnold Alois Schwarzenegger, geboren 1947 in Thal bei Graz, derzeit wohnhaft in Los Angeles, Kalifornien, der bekannteste lebende Österreicher und weltweit wahrscheinlich sogar mehr Menschen ein Begriff als Mozart oder Freud. Das hat nicht nur mit dem Umfang seiner Oberarme zu tun (zu Wettkampfzeiten: 55 Zentimeter) oder mit der Lyrik seines Denglisch (zu Robert Hochner in der „ZiB 2“:„Normaal konn i schon meah vertrogn ois drei Gläser Schämpain“).

Sven Gächter und Sebastian Hofer über die aktuelle Titelgeschichte © Video: profil

