Handball-Star Nikola Bilyk: "Will mich nicht mit Alaba vergleichen" [Podcast]

Seit drei Jahren sorgt Österreichs bester Handballspieler Nikola Bilyk international für Aufsehen: Beim deutschen Traditionsverein und Spitzenklub THW Kiel ist er Führungsspieler, in der Champions League führt er mit seinem Team die Tabelle an und bei der Handballeuropameisterschaft wird der 23-Jährige Österreich als Kapitän auf das Feld führen. Gespielt wird von 9. bis 26. Jänner in Österreich (Wien und Graz), Schweden und Norwegen.