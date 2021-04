Herbert Prohaska: "Ich hätte nicht gedacht, dass mir der Pariasek so abgeht"

profil: Wird das Fußballgeschäft durch die Corona-Krise nachhaltig beschädigt werden? Prohaska: Ich befürchte schon. Die Vereine brauchen Sponsoren, Fernsehgelder und Zuschauereinnahmen. Der Profifußball ist in großer Gefahr. Zu meiner aktiven Zeit haben viele Spieler noch bis zu Mittag gearbeitet. Ich habe mit dem Erich Obermayer und dem Ernst Baumeister in einem Ersatzteillager in Simmering gearbeitet, am Nachmittag sind wir zum Training gefahren. Vielleicht geht es wieder in diese Richtung.