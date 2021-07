Am kommenden Mittwoch wird Queen Elizabeth II. von Großbritannien mit großer Wahrscheinlichkeit an ihre Ururgroßmutter denken. Diese hatte das Vereinigte Königreich als Queen Victoria von 1837 bis 1901 genau 63 Jahre und 216 Tage lang regiert und damit einen Rekord für die Ewigkeit gesetzt. Am Mittwoch wird Elizabeth den Rekord allerdings brechen und insgesamt 23.227 Tage im Amt gewesen sein. Eine unvorstellbare Zahl, die sich allerdings sehr hübsch veranschaulichen lässt, nämlich mit dieser illustren Kopfbedeckungsgalerie, die das Berliner Mode-Marketingunternehmen Visual Meta/Ladenzeile zusammengestellt hat: 64 elisabethanische Hüte aus 64 Jahren.