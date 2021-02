Der Weg nach San Jose beginnt irgendwo in meinem Abstellraum. Rechts unten, vermute ich, es könnte aber auch weiter hinten sein, so genau lässt sich das nicht sagen. Seit meinem letzten Umzug stehen in dem Abstellraum ein paar hundert Platten, und wo genau das Album mit Dionne Warwicks „Do You Know The Way to San Jose“ steht, lässt sich auf die Schnelle nicht eruieren, die Sammlung ist momentan, nun ja, nicht sehr buchhalterisch angelegt, der Umzug ja auch erst ein paar Monate her. Mir fällt ein Wort des amerikanischen Musikkritikers Alex Ross ein: Was früher „eine Sammlung anlegen“ hieß, bedeute heute bloß noch zwanghaftes Anhäufen.