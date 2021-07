Eine britische Studie hat kürzlich gezeigt, dass je größer die Geschlechtergerechtigkeit in einem Land ist, desto niedriger liegt der Prozentsatz an Frauen mit Abschlüssen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Über dieses scheinbar paradoxe Ergebnis berichtet die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" ihrer neuen Ausgabe. Die vermeintlich geschlechtsspezifischen Unterschiede haben nach Angaben der Studienautoren ihre Ursachen mitunter auch im ökonomischen und kulturellen Hintergrund der Befragten. In armen Ländern suchten mehr Frauen Aufstiegsmöglichkeiten in MINT-Fächern. In Gesellschaften wie der deutschen könnten sich Frauen zum Beispiel eher leisten, ihren Neigungen zu folgen.