Jack Unterweger: Der Party-Killer

Legendär war Unterwegers Auftritt in der Ö1-Hörfunkreihe „Im Gespräch“, für die ihn der Journalist Peter Huemer 1989 in Stein interviewte und die noch heute im Netz nachgehört werden kann. Huemer schwärmte von Unterweger in seiner Zwischenmoderation als „Wunder“ eines „Menschen“, der sich im Gefängnis „zum Guten verändert“ hat und eigentlich „das Opfer einer Kindheit unter gänzlich asozialen Umständen“ war, der „zeitlebens nur die Mutter suchte, von der der kleine Jack nur neun Aktfotos besaß“. Der Sohn der Kärntner Kellnerin Theresia Unterweger (die im Gegensatz zu seinen Behauptungen in „Fegefeuer“ keine Prostituierte war) und eines amerikanischen Besatzungssoldaten (der sich nie zu dem Kind bekannte und den er nie kennenlernte) apportierte geschickt, was der Journalist von ihm hören wollte: „Ich habe immer in älteren Frauen meine Mutter gesucht; in dem Moment, in dem ich kapierte, dass die ja nicht meine Mutter war, kam es gleich bei mir zu einer Trotzreaktion, und die Beziehung war schon wieder zum Scheitern verurteilt.“