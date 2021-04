Kabinenpredigt: Rapids Dorfsterben

Während Rapid auf den Dorfplätzen regelmäßig stolpert, versuchte der Verein titellose Spielzeiten trotzdem am Red Bull-finanzierten Salzburg festzumachen. Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten könne nur Salzburg „leicht Meister werden“, betonte Trainer Zoran Barisic zuletzt. Dabei wankte der Ligakrösus heuer so stark wie nie in den letzten Jahren. Salzburg verlor viele Leistungsträger, verbrauchte drei Trainer und schwächelte über einen Teil der Saison so stark wie lange nicht. Rapid dagegen konnte die Mannschaft mit vielen Leistungsträgern halten, zunehmend traute man ihr den Meistertitel zu. Aber als Rapid vor wenigen Wochen der Sprung an die Tabellenspitze gelang, spielte die Mannschaft in Altach nur Unentschieden und verlor darauf die beiden Spiele gegen Admira Wacker und Ried. Den vermeintlich übermächtigen Salzburgern trotzte Rapid dagegen in dieser Saison einen Sieg und ein Unentschieden ab, in der Vorsaison waren es sogar zwei Siege und ein Unentschieden. Und auch gegen die Austria und Sturm gelangen jeweils drei Siege in vier Spielen. Rapid scheitert nicht am Großen, sondern an den Kleinen.