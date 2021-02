Kakteen und Seifenkisten: Österreichs andere Präsidenten

EU-weit gewinnt die Insektengruppe zunehmend an Relevanz. So werden die Tiere etwa als Bioindikatoren eingesetzt. "Aktuelle Themen wie der Klimawandel können mit Libellen sehr gut aufgezeigt werden“, meint Libellenkundler Raab und berichtet von Coenagrion Hylas, auch Bileks Azurjungfer genannt. Diese Libellengattung kommt nur noch an fünf Gewässern in Tirol und in Sibirien vor. Die Bileks Azurjungfer, ein Eiszeit-Relikt, flüchtet vor den steigenden Temperaturen immer weiter ins Gebirge. Sie steht in Europa unter Schutz. Libellen haben freilich schon die Dinosaurier überlebt und seither ein paar interessante Strategien entwickelt. Unter anderem sind die männlichen Tiere in der Lage, das Spermium eines Paarungsvorgängers aus dem Weibchen zu entfernen. "Das Schlimmste, was einer Libelle passieren kann, ist, dass ein anderes Männchen vorbeifliegt“, lacht Rainer Raab.