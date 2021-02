Kann die Formel 1 noch die Kurve kriegen?

Seit dem Einstieg von Liberty Media ist inzwischen wenigstens klar, wer zukünftig an den Rennen verdienen wird. Die alten Strukturen waren doch sehr Ecclestone-lastig aufgesetzt und sahen nach Recherchen der Hamburger "Zeit" ungefähr so aus: "Das Herz der Formula One Group ist die Formula One Administration Ltd. ( FOA). Diese gehört der Slec Holdings Ltd. auf Jersey, die wiederum dem Unternehmen Alpha Prema UK Ltd. gehört, das seinerseits von Alpha D2 Ltd. betrieben wird, einem Tochterunternehmen von Delta 3 UK Ltd. Delta 3 UK Ltd. ist seinerseits eine Tochtergesellschaft der Delta 2 (Lux) Sarl in Luxemburg, deren Besitzer die übergeordnete Holding Delta Topco Ltd. in Jersey ist."