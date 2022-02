Kanye West: Der geniale Patient

Er habe das Wort „Gangsterleben“ (thug life) über seinem Nabel tätowiert, gelte als „Mister Narcissist“, habe aber die Nase von „Beratung“ gestrichen voll: „Ich verhandle nicht mit Therapeuten.“ Jetzt habe „Ye“, so sein Künstlername seit 2018, „vier Kids“, die ihr Leben vor der Kamera verbracht haben und die er für begrenzte fünf Stunden beobachten dürfe, sei aber „ein Vater ohne Sorgerecht“. Deswegen habe er das Haus nebenan gekauft. Aber was bedeute es überhaupt, reich zu sein?

„When you give them every-thing, they want more.“ Der Songtext von „Eazy“, jener Single in Kollaboration mit dem Rapper The Game, die im Jänner nach der bei West üblichen Ankündigungs- und Verschiebungschoreografie erschien, ist eine von Selbstmitleid und Größenwahn durchdrungene Zustandsbeschreibung, in der auch der neue Mann im Leben seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian, der Komiker Pete Davidson („Who?“), als vernachlässigbare Figur beschrieben wird. Auch die inzwischen nicht mehr ganz so neue Neue, Julia Fox, bekommt eine Erwähnung als „my new b**h bad, illuminati-mad“. Das begleitende symbolstarke Foto zu „Eazy“ auf Wests Instagram-Profil: ein gehäuteter Affe, ein Sujet, wie es die Tierrechtsorganisation PETA benutzt, um Tierversuche anzuklagen. Dass „Donda 2“, der zweite Teil des im August veröffentlichten zehnten Studio-Albums „Donda“ (der Vorname seiner 2007 verstorbenen Mutter, pechschwarzes Cover) am 22. Februar publiziert wird, will man noch nicht so recht glauben.