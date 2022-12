Klimaaktivismus: Ein Bild sagt mehr als tausend Leute

Ein Anruf bei dem politischen Soziologen Simon Teune in Berlin. Teune ist Vorstand des Instituts für Protest-und Bewegungsforschung und hat über die visuelle Darstellung und mediale Vermittlung von Protestanliegen geforscht. Er unterscheidet Aktionen wie jene in der Londoner National Gallery von älteren Formen des Bildersturms: "Es gibt eine lange Tradition des Bildersturms aus religiösen Gründen. Dabei ging es etwa um Darstellungen von Gott, die für bestimmte religiöse Strömungen verboten waren. In dieser Tradition ging es zumeist sehr konkret um das, was dargestellt war und was daran problematisch erschien." Diese Form des Protests wird von den zeitgenössischen Klima-Aktivistinnen und Aktivisten gleich auf mehreren Symbolebenen mit Bedeutung beladen: "In ihrem Fall dienen die Motive der Kunstwerke eher als Fingerzeig. Diese Naturidyllen stellen dar, was bedroht ist, weil die Natur eben nicht mehr idyllisch sein wird. Die Kritik der Letzten Generation ist fast schon Kunstkritik. Der Museumsbesuch wird seiner Unschuld beraubt und in den Kontext der Klimakrise gerückt."



Die Museumsproteste weisen im Kern also eine ästhetische Theorie auf. Zugleich werden sie selbst zum Kunstprodukt, zu Ikonen. Wobei Teune eine Einschränkung macht: "Ich würde als ikonische Bilder solche bezeichnen, die sehr breit verteilt werden und dadurch ins kulturelle Erbe eingehen, sodass sie symbolisch für etwas - etwa einen bestimmten Konflikt - stehen, aber auch weitergetragen und verfremdet werden können. Ich habe mir das am Beispiel der Anti-Atomkraft-Sonne genauer angesehen, die sehr breit verteilt wurde und zu einem Symbol des Dagegenseins avancierte - und als solches auch für ganz andere Zusammenhänge verwendet wurde: Chemtrails, nein danke. Islamisierung, nein danke. Das würde ich als ikonisches Symbol verstehen. Ich weiß nicht, ob das für die Proteste der Letzten Generation jetzt schon so gilt." Die Klimabewegung hat tatsächlich noch kein eindeutiges Logo, nicht die eine, zentrale Bild-Ikone wie jene von dem anonymen Mann, der sich im Juni 1989 am Tian'anmen-Platz den Panzern des chinesischen Regimes entgegenstellte.