Konsumkritiker Eisenriegler: "Die Waschmaschine glaubt, sie sei kaputt"

Spricht man mit Sepp Eisenriegler, redet man schnell vom Großen und Ganzen. Sofort fängt der 63-Jährige Feuer, wenn es etwa darum geht, den Zusammenhang von Elektrolytkondensatoren und Subsistenzwirtschaften zu erklären oder jenen von Waschmaschinen-Stoßdämpfern mit der Lebenserwartung in Ghana. Seit 18 Jahren leitet Eisenriegler, zuvor in der Umweltberatung tätig, das Reparatur- und Servicezentrum „R.U.S.Z.“ in Wien-Penzing, das von Anfang an mehr war als nur eine Elektro-Werkstatt, nämlich unter anderem: ein sozialökonomischer Betrieb zur Förderung von Langzeitarbeitslosen; eine Art Lobbyingagentur für nachhaltiges Wirtschaften; eine Keimzelle der Konsumkritik. Am Beispiel der Waschmaschine kann Eisenriegler sehr schlüssig erklären, wie die Weltwirtschaft funktioniert, woran sie krankt und was man dagegen tun kann. Zu all diesen Themen hat er nun auch ein Buch verfasst: „Konsumtrottel. Wie uns die Elektro-Multis abzocken und wie wir uns wehren“ (Verlag edition a). Sein Fazit, stark verkürzt: Reparieren ist ein politischer Akt.