Krach im ÖFB: „Es gibt die Möglichkeit, dass wir uns die Schädel einhauen“

Für die Patt-Situation gibt es eine brisante Vorgeschichte. 2023 trafen Vizepräsident Götschhofer (aus dem West-Flügel) und der damalige Präsident Gerhard Milletich (Ost-Flügel) vor Gericht aufeinander. Milletich, im Hauptberuf Verlagsmanager, war vorgeworfen worden, bei Verbandssponsoren Inserate für seine eigenen Publikationen gekeilt zu haben. Götschhofer sammelte Beweismittel und überführte den Präsidenten. Auch die beiden Geschäftsführer verfingen sich in dem Konflikt. Hollerer verärgerte Götschhofer und seinen West-Flügel, weil er von ihnen eine eidesstattliche Erklärung erbat, dass die Männer nicht gegen Milletich intrigiert haben. Neuhold dagegen soll Götschhofer ein Dokument zukommen haben lassen, das Milletich schlussendlich überführte. Brisant: Im ÖFB erzählt man sich das Gerücht, dass Neuhold in Aussicht gestellt worden sein soll, in Folge seinen Kontrahenten Hollerer loszubekommen.

Dazu muss erwähnt werden: Der Konflikt ist allen Entscheidungsträgern seit Jahren bekannt. Auch profil hat immer wieder darüber berichtet. Was neu ist: Der ÖFB-Präsident bezieht in dem Schreiben gegen einen der beiden klar Stellung. Einige Präsidiumsmitglieder werfen aber auch Neuhold „ein falsches Spiel“ vor, indem er Hollerer in vielen Fragen leichtfertig den schwarzen Peter zuschiebe. „Eigentlich musst du beide entlassen“, sagt einer aus dem ÖFB zu profil. Doch das ist nicht so einfach. Das Präsidium, das darüber entscheidet, ist in zwei Lager gespalten. Der Ost-Flügel stützt Hollerer, der Westen Neuhold.

Götschhofer ist nun noch verärgerter. „Er tut den Bericht jetzt damit ab, als hätte sich in wenigen Monaten alles geändert.“ Dabei habe Götschhofer erst zuletzt davon erfahren, dass Hollerer seinen Kollegen Neuhold Anfang des Jahres nicht auf die Passagierliste für den Flug zur Nations-League-Auslosung in Paris gesetzt haben soll. „Das ist meines Erachtens pures Mobbing, wenn der wichtigste Mann des ÖFB einfach ausgeladen wird“, zürnt er. Zudem könne er nicht verstehen, dass der ÖFB-Präsident nun „seine eigenen Worte als völlig einseitig und unvollständig“ bezeichne. „Will er damit sagen, dass er sich selbst eine einseitige Darstellung angefertigt hat?“.

Mitterdorfer sagt, dass sich seine Sichtweise auf den Konflikt im letzten Jahr geändert habe. In seinem Bericht stehe zwar nichts Falsches. Es sei aber, so erklärte er der „Krone“, „eine völlig einseitige, unvollständige und in der Zwischenzeit längst überholte Darstellung aus dem Präsidium an die Öffentlichkeit gespielt worden“.

Der pensionierte Rechtsanwalt Götschhofer vermutet ein Motiv hinter dem Meinungsschwenk. „Ich werfe ihm vor“, sagt Götschhofer, „dass er den Inhalt seines Berichtes nicht thematisieren will, weil er der Mehrheit des Präsidiums nicht gefällt.“ Heißt konkret: Mitterdorfer würde mehr auf seine Wiederwahl schielen, als auf eine ordentliche Reform zu drängen. Laut profil-Informationen steht tatsächlich eine klare Mehrheit hinter Hollerer. Mitterdorfer bestreitet gegenüber profil ein solches Kalkül. „Es geht mir nicht in erster Linie darum, ob ich wiedergewählt werde. Wir haben laufend bei Präsidiumssitzungen über die Geschäftsführer gesprochen. Es geht nicht um mich. Ich will eine Veränderung bewirken und die Geschäftsführer-Problematik bestmöglich lösen.“

Streit um die richtige Reform

Doch auch der tut sich schwer. „Eine Mehrheit dafür, dass beide entlassen werden, findet er in hundert Jahren nicht“, sagt ein Funktionär zu profil. Mitterdorfer will deshalb zuerst die geplante Strukturreform durchboxen. Laut profil-Informationen sollen im ÖFB künftig ein Wirtschafts-Vorstand, ein Sport-Vorstand und ein Vorstandsvorsitzender das Tagesgeschäft erledigen – und das bislang allmächtige Präsidium zu einem Aufsichtsrat zurechtgestutzt werden. Die Posten für den Vorstand könnten dann neu ausgeschrieben werden – und sich so die Geschäftsführer-Problematik ganz von alleine lösen. Götschhofer ist nicht überzeugt von der Idee: „Ob ich jetzt zwei oder drei Geschäftsführer habe und ob ich die jetzt Geschäftsführer oder Vorstände nenne, ist so wurscht wie nur was“, sagt er. Was Götschhofer ärgert: Mitterdorfer will Personalfragen erst besprechen, wenn die neue Struktur steht. „Es kommt mir vor, das Haus brennt und man überlegt, wie die neue Einrichtung aussehen soll“, moniert Götschhofer.

Am 18. Oktober findet die nächste Präsidiumssitzung statt. Dort sollen alle Themen erneut auf den Tisch. Mitterdorfer wandelt dabei auf einem schmalen Grat. Schon im Frühjahr nächsten Jahres steht die Präsidentenwahl an – er könnte also auch schnell entmachtet werden. Der West-Flügel wolle nun in letzter Sekunde die Reform verhindern, glauben manche im ÖFB, um dann einen neuen Präsidenten zu installieren, „der ihnen den Hollerer wegputzt“. Götschhofer wiederum erklärt: Der Präsident müsse nun Mut beweisen. Und fügt an: „Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir uns so lange die Schädeln einhauen, bis weißer Rauch aufsteigt“.