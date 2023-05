Am morgigen Samstag (6. Mai) findet die Krönung von König Charles III. statt. 2.000 Gäste sind geladen, darunter auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage. Außer der Krönungsmesse in der Westminster Abbey gibt es auch ein Popkonzert und Nachbarschaftsfeste im ganzen Land. Die Austria Presse Agentur berichtet in folgendem Liveblog: