"Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away": Die einen drehen das Radio lauter, andere schalten ab - irgendwo hört man "Last Christmas" von Wham! aber immer.

Es soll Jahresendmuffel geben, die "Dinner for One" nicht mehr ertragen können. Ganz zu schweigen vom Ohrwurm "Last Christmas". Gegen den Silvester-TV-Sketch könnte eine Flucht ins fernere Ausland helfen. Aber George Michaels Synthesizer-Popsong über eine enttäuschte Liebe kann man in der Adventszeit nur schwer entkommen.

Weihnachtsdauerbrenner

In etlichen Ländern der Welt ist der Hit der Band Wham! ein Weihnachtsdauerbrenner. Selbst weit oben in den tief verschneiten Alpen, zum Beispiel im Schweizer Winterferienort Saas-Fee.

Vor 33 Jahren stand halb Saas-Fee Kopf. Dort wurde das Video zu "Last Christmas" gedreht. Am 15. Dezember 1984 kamen Single und Video auf den Markt. Seitdem sind sie aus den Winter-Charts nicht mehr wegzudenken. "

Leicht war der Dreh des ikonenhaften Musikvideos jedoch nicht. Auch von unschönen Szenen zwischen Michael und Bandpartner Andrew Ridgeley wurde berichtet. Nicht nur im Video seien die beiden schönen Männer spinnefeind gewesen. Gut zwei Jahre nach dem Dreh löste sich Wham! trotz etlicher Hits auf. Dass ausgerechnet "Last Christmas" der bis heute kommerziell erfolgreichste Wham!-Song wurde, entbehrt nicht einer gewissen Ironie und Tragik.

"Last Christmas I gave you my heart"

Andrew spielt im Video den Liebhaber jener attraktiven Frau, der George letztes Jahr zu Weihnachten sein Herz geschenkt hatte, wie es im Liedtext heißt ("Last Christmas I gave you my heart"). Der Text geht damit weiter, dass die Schöne das Herz gleich am nächsten Tag wieder hergab ("But the very next day you gave it away"). Nun kommt George Michael mit einer Neuen zum Weihnachtsfest in die Schneeberge, aber irgendwie funkt es noch zwischen dem Pärchen von "Last Christmas".

George Michael verstarb am 25. Dezember 2016. Gesangspartner Ridgeley, der heute zurückgezogen in Cornwall (Großbritannien) lebt, hat von den Musiktantiemen allerdings nie etwas gesehen. Die Songrechte gehörten allein George Michael.