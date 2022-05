Lehrer fotografierte Schülerinnen: "Wir waren leichte Beute"

von Hannah Frischenschlager

"Ich mach das sicher nicht“, sagte ich damals noch empört zu meinen Schulkolleginnen. Sie hatten mir gerade Bilder gezeigt, die einer unserer Lehrer bei einem Fotoshooting, einem Schulprojekt, von ihnen gemacht hatte. Auf manchen davon sahen sie aus, als wären sie unbekleidet. Der Lehrer hatte sie nämlich angewiesen, ihre BH-Träger abzustreifen, das Dekolleté aufzuknöpfen, die dünnen Spaghettiträger zu verdecken. Eine Schülerin musste sich rückwärts über eine Stuhllehne strecken, sodass er ihr von oben in den Ausschnitt fotografieren konnte. Einer 14-Jährigen machte er selbst den Reißverschluss ihrer dünnen Weste auf, darunter trug sie nur einen BH. Die unbedarften Teenager, wie ich sie kannte, waren hinter den Fotos kaum noch zu erahnen.

Ich werde das nicht mit mir machen lassen, beschließe ich sofort. Doch als ich ein paar Tage später allein vor dem Lehrer im Zeichensaal unserer Schule stehe, ist dieses Selbstbewusstsein wie weggeweht.

Ich sage noch, dass ich solche Fotos nicht möchte, aber als er darauf besteht, gebe ich nach. Was hätte ich auch tun sollen? Hier an der Schule hat der Lehrer das Sagen. Im Rahmen der Fotoprojekte sollen wir Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Kameras und Bildbearbeitung lernen, außerdem werden schöne Porträtfotos für Ausweise, Bewerbungen und die Maturazeitung angefertigt. Dass der Lehrer dabei auch ein paar freizügige Bilder unter die Aufnahmen schummelt, scheint an der Schule niemanden zu interessieren. Wir ziehen uns während des Fotoshootings im gleichen Raum um, mitunter sagt uns der Lehrer dabei auch, was wir anziehen sollen. Die Posen gibt er vor. Oftmals sind Schülerinnen dabei mit ihm allein. Dafür opfert er an Samstagen und Feiertagen seine Freizeit – als Dank wird ihm unsere Klassensprecherin später eine Flasche Wein überreichen.

Konsequenzen für dieses Verhalten gab es nie. Der damalige Direktor beantwortet meine Bitte um einen Kommentar vergangene Woche so: "Ihren Wunsch nach einer Stellungnahme meinerseits kann ich nachvollziehen. Die in Ihrem Schreiben angeführten Umstände waren mir während meiner Dienstzeit bis Juli 2010 nicht bekannt."

"Tausende Fotos davon habe ich nach wie vor zu Hause gespeichert."

Seit 2018 ist besagter Lehrer pensioniert, davor war er mehr als zwei Jahrzehnte an unserer Schule. "Ich habe Hunderte Schülerinnen fotografiert im Lauf der Jahre", erzählt er mir stolz am Telefon, während ich an diesem Text arbeite, "Tausende Fotos davon habe ich nach wie vor zu Hause gespeichert." Kein Funke Unrechtsbewusstsein findet sich in seinen Ausführungen, als er mir von aufwendigen Diashows und gewonnenen Fotowettbewerben berichtet. Während seine Grenzüberschreitungen manche Schülerinnen noch lange Zeit beschäftigt haben, hat er sie anscheinend gar nicht einmal bemerkt. Seine Stellungnahme zu meinen Erlebnissen und Empfindungen kommentiert der ehemalige Lehrer heute via E-Mail so:

"Die Teilnahme an den Fotoaktionen ist für alle immer völlig freiwillig gewesen, und sie haben in der Freizeit in der Schule stattgefunden. Die sogenannten ‚freizügigen Bilder‘ sind schulterfreie Porträts und nichts anderes. Ebenso finde ich es gänzlich unangebracht, von Vorfällen zu schreiben. Mit dem Begriff werden die Porträtaufnahmen in ein schiefes Licht gerückt. Ich habe immer nur positive Reaktionen von Schülerinnen, Eltern und Kollegen erlebt. Sonst hätten die freiwilligen Fotoaktionen für Maturazeitungen etc. gar nicht stattgefunden."

Abschließend schreibt er: "Wenn Du Dich für den Schutz junger Mädchen einsetzt, dann ist das ja richtig und wichtig." Fairerweise muss ich hinzufügen, dass der Lehrer wie viele andere in dieser Schule sehr engagiert war und sich mitunter durchaus feministisch orientiert zeigte.

Eine höhere Sensibilisierung bei der Schutzhaltung gegenüber jungen Menschen ist auch ein Grund, warum ich diesen Text heute schreibe. Nicht um jemand bloßzustellen, denn alle Beteiligten sind anonymisiert, sondern um sicherzustellen, dass solche Situationen an Schulen von vornherein verhindert werden und niederschwellig Anlaufstellen angeboten werden, wo Schülerinnen und Schüler sich Unterstützung holen können.

"Ich habe das damals nicht hinterfragt", erklärt mir eine frühere Mitschülerin ihre Beweggründe, für Fotos zu posieren. "Wenn ein Lehrer auf etwas besteht, dann machte man das." Vor einiger Zeit hatte ich begonnen, meine ehemaligen Schulkolleginnen zu kontaktieren und nach ihren Ansichten über diese Fotoprojekte während unserer gemeinsamen Schulzeit zu fragen. Ich stellte ihnen und indirekt auch mir die Frage: Warum hat keine von uns etwas gesagt? Warum haben wir uns nicht geweigert?