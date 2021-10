Liebe modern: Vier Perspektiven auf Sex, Tinder, Feminismus

Die Tinder-Touristen befinden sich oft in einem Zustand von Dauernervosität, weil die Angebotslage nach einer Entscheidung zwei Wischbewegungen weiter noch besser und sexier sein könnte. „Der Stress, dem sich junge Menschen bei ihren Selbstinszenierungen auf sozialen Medien ausliefern“, so JJ Bola, Brite kongolesischer Abstammung und Autor von „Sei kein Mann“, eines Pamphlets gegen toxische Männlichkeit, „ist zerstörerisch“. Besonders junge Männer leiden „unter den Klischees vom muskelbepackten Superhelden, mit denen sie noch immer von der Popkultur und Hollywood ständig gefüttert werden und denen sie nicht entsprechen können“. Bola, auch Sozialarbeiter im rauen Norden Londons, ist ein Autor, mit dem profil über den Status quo gesprochen hat, was Beziehung, Sex, Selbstverständnis und Genderfragen der Generation Z (Geburtenjahrgänge 1997 bis 2010) und der Millennials (auch Generation Y, geboren zwischen 1980 und 1996) betrifft.

Um die unterschiedlichen Facetten weiblicher Perspektiven zu dokumentieren, baten wir die deutsche Sex-Erkunderin Katja Lewina, die deutsche Patriarchatstheoretikerin Rebekka Endler und die Wiener Influencerin Christl Clear, deren Ansichten zu Feminismus und sexueller Befriedigung über 38.000 Fans folgen, zu Interviews.