Life Ball 2019: Letztes Lebensfest

Moderiert wird das Event von Conchita Wurst - sie agiert als Zirkusdirektor - sowie Dianne Brill, der Muse von Künstler Andy Warhol.

Der Countdown zum letzten Lebensfest läuft: Am Samstag wird nach 26 Jahren das Ende des Life Balls eingeläutet. Am Freitag sind weitere Gäste in Wien gelandet. Nach Burlesque-Tänzerin Dita von Teese, Sängerin Aura Dione, Produzent Mousse T. wird auch Hollywood-Star Katie Holmes in Wien erwartet. Das Event zugunsten der Aidshilfe steht unter dem Motto "United in Diversity" ("In Vielfalt vereint").

