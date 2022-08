Lob des Sommerlochs: Was wurde eigentlich aus Problemkuh Yvonne?

Selige Zeiten, löchrige Welt. Tempi passati. Es folgten, im anschwellenden Katastrophentakt, Euro- und Flüchtlingskrisen, Klima- und Populistenhorror, Pandemie und Krieg. Sommer ist nicht mehr SaureGurken-Zeit, sondern Waldbrandsaison. Dazu kommen Dürren im Burgenland und in Niederösterreich, Inflation und Energiekrise überall, und schließlich auch noch eine rettungslos gespaltene Gesellschaft. Letzteres ist, möglicherweise, auch ein Effekt akuten Sommerlochmangels.

Nachrichten tendieren heute immer häufiger zum Niederschmetternden, es gibt also auch gute Gründe dafür, einmal keine Schlagzeile zu lesen. Viele dieser Gründe sind psychologischer Natur. Es kann dem seelischen Wohlbefinden schaden, zu viel darüber zu wissen, was gerade auf der Welt passiert (ausgenommen: Blumenkübel). Man will sich die Nachrichten einfach nicht mehr antun, zieht sich zurück ins Vollprivate, will nicht mehr darüber reden, selige Ignoranz leben. Darunter leidet aber der Kitt, den wir Gesellschaft nennen. Gleichzeitig erwischen uns perfide Falschnachrichten auf dem falschen Fuß, indem sie in der Gestalt von Sommerlochmeldungen auftreten, also irre unwahrscheinlich, aber irgendwie auch unterhaltsam und angenehm einleuchtend daherkommen. Das Sommerloch wird so mit sozialem Sprengstoff gefüllt. Die Form ist die gleiche, der Inhalt brisant. Die Albinopython, die aus der Toilette kam, ist eine nahe Verwandte des russischen Trolls, der uns den Impfchip weismacht.

In England heißt die Saure-Gurken-Zeit übrigens funny season, und das schon seit dem 13. Juli 1861, als ein Kommentar in der Wochenzeitschrift „Saturday Review“ nach mildernden Umständen für die unbefriedigende Berichterstattung in der Londoner „Times“ suchte: „Die großen Männer der ‚Times‘ sind dieser Tage zweifellos auf Reisen, wie andere große Männer auch (…) Die Finger, die zu anderen Zeiten die Feder zum Zwecke unserer Erleuchtung schwingen, führen nun ein Gewehr in einem schottischen Moor oder den Wanderstock auf einem Schweizer Berg. Die Arbeit liegt in schwächeren Händen.“