Trotz der fulminanten Zahlen war 2015 für Tinder-Gründer Sean Rad, rein imagemäßig, ein desaströses Jahr. Im August hatte das Hochglanzmagazin „Vanity Fair“ mit einer aufsehenerregenden Sozioreportage Tinder als einen Abschleppplatz für verrohte Wall-Street-Broker porträtiert, in dem New Yorker Single-Frauen sich aus purer Vereinsamungsverzweiflung auf die Schlachtbank begeben. Nach einer Klage wegen sexueller Belästigung aus dem eigenen Unternehmen, die nur durch Millionenflüsse abzuwenden war, schoss Rad im vergangenen November noch ein weiteres tragikomisches Eigentor. Als sich der Tinder-Mutterkonzern Match Group gerade für seinen Börsegang hübsch machte, demontierte Rad sich in einem Interview mit einer britischen Zeitung, indem er seine Vorliebe für Sodomie (im Englischen: Analverkehr) kundtat und eine seiner Tinder-Bekanntschaften mit vollem Namen outete. Rads bizarre Sexbeichte und der damit verbundene Misstrauensvorschuss bei den potenziellen Aktionären soll dem Mutterunternehmen laut „ Financial Times“ beim Börsegang rund 60 Millionen Dollar weniger Erlös eingebracht haben. In der Erregung ging eine Bemerkung aus dem Interview unter, die man als zutiefst frauenfeindlich einstufen kann.