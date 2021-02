"Man ist grantig"

profil: Warum träumt der Mensch? Klösch: Das bleibt ein Rätsel. Das generelle Problem der Traumforschung ist, dass wir uns an unsere Träume in der Regel nicht erinnern können. Manche Traumforscher sind sogar der Meinung, dass es einem Betriebsunfall gleichkommt, wenn wir uns an Träume erinnern. Wir berichten immer erst im Wachzustand über unsere Träume, es ist also nicht ausgeschlossen, dass das Bewusstsein die Traumerinnerung diktiert. Das Gehirn steht unter Deutungszwang.