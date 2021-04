Marc Janko: Der Fußball-Nationalheld, den die Nation nicht liebt

Als Janko in der Türkei nicht mehr spielte, meckerten Fußball-Legenden wie Herbert Prohaska: „Er hat sich nirgends durchgesetzt. Wir bräuchten einen Krankl oder Polster.“ Janko ärgerte das. Seine Bilanz sprach auch damals für ihn. In Österreich zerschoss er die Tornetze, in Holland traf er in jedem zweiten Spiel. Auch beim FC Porto traf er in seinen ersten zehn Spielen fünf Mal, ehe er plötzlich auf die Bank verbannt wurde, sich verletzte und der Verein kurzerhand einen neuen Stürmer holte. Später netzte er in Sydney und in der Schweiz in Serie. Nur sein Wechsel in die Türkei stand unter keinem guten Stern. „Dort wusste man nichts über mich. Der Trainer fragte: Wer bist du? Welche Position spielst du?“