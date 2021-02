Mario Testino im Interview über Männlichkeit, Instagram und Partys

Es sind vor allem Testinos Frauenbilder, die im Gedächtnis der Popkultur haften blieben. In seinem neuen Bildband „SIR“ zeigt er jedoch ausschließlich Fotos von Männern. Er nennt den Bildband sein „persönlichstes Buch“. In seinen Modeinszenierungen inszeniert er seine Models im grenzenlosen Pornochic, als Party-Ekstatiker, aber auch als melancholische Straßengeschöpfe. Er sprengt die gängigen Klischees von Männlichkeit und lässt seine Knaben als narzisstische Zwitterwesen auftreten, die High Heels tragen, dick Lippenstift auftragen und ihre langen Mähnen vor der Kamera schwingen. Stars wie Brad Pitt, Orlando Bloom und David Bowie wiederum zeigt er pur und ohne Inszenierungsbrimborium in jenem Moment, „den man nie planen kann“: abgeschminkt und abseits ihrer Posen der Unnahbarkeit. Wie sonst nur Helmut Newton, Herb Ritts und Annie Leibovitz beeinflusste der Sohn, dessen peruanische Mutter „nur zwei Dinge im Kopf hatte – Mode und Partys“, die Ästhetik der Mode- und Werbefotografie der vergangenen Jahrzehnte. Testino, in Lima in mittelständischen Verhältnissen geboren, wanderte im Alter von 25 Jahren nach London aus und erlebte die Stadt im vollen Swinging-Modus. Die Nachtclubkultur, ihre Party-Exzesse, Drogen und Grenzgänge beeinflussten die Ästhetik des zeitweilig als Kellner arbeitenden Foto-Studenten, der in seinen härtesten Zeiten ein Zimmer im Keller eines Spitals bewohnte. Eine Versace-Kampagne mit Madonna Mitte der 1990er-Jahre brachte den Durchbruch: Seither fotografiert Testino für Burberry, Versace, Calvin Klein Kampagnen und die weltbesten Modemagazine. Testino mutierte seit der Jahrtausendwende zum Auge des Glamours. Wie „SIR“ zeigt, ist er aber auch fasziniert von den Schattenseiten des Scheinwerferlichts. Und ein Meister im Einfangen jener Momente, in denen die Melancholie des „Morgens danach“ mitschwingt. Im profil-Interview spricht er über den Wandel der Männlichkeit, Instagram und die richtige Gestaltung von Partys.