Mars One: Der Grazer Günther Golob auf Weltraummission

Natürlich ist die Geschichte der Raumfahrt eine Geschichte ambitionierter Pläne und gewagter Ansagen. Auch John F. Kennedy pokerte hoch mit seiner berühmten „Man on the Moon“-Rede vom 12. September 1962: „Wir haben uns entschieden, noch in diesem Jahrzehnt auf den Mond zu fliegen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist.“ Es war wirklich schwierig, gelang aber am Ende. Und wenn das Wünschen allein helfen würde, hätte „Mars One“ auch ganz sicher eine Chance. Es wäre ein großer Sprung nicht nur für Günther Golob. Naturwissenschaft und Technik bleiben freilich Hürden. Wie diese ganz konkret aussehen, hat eine Forschergruppe des Massachusetts Institute of Technology in einer Machbarkeitsstudie auf dem Internationalen Raumfahrtkongress IAC Anfang Oktober in Toronto erläutert. Auf Basis der vorliegenden „Mars One“-Projektdaten analysierte die Gruppe um Sydney Do die technologischen Voraussetzungen einer Mars-Kolonisierung. Ihr Ergebnis: bis auf Weiteres unmöglich. „Mars One“ arbeitet noch an einer Replik auf die MIT-Studie, die alle Zweifel ausräumen soll. Ob das gelingt, sei angezweifelt, Günther Golob muss aber nicht mehr überzeugt werden. „Ich habe mir das lange sehr genau angesehen, bevor ich mich angemeldet habe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen: Ja, das ist durchdacht, und es kann funktionieren. Natürlich ist das eine Challenge. Es gibt keine Anleitung für ein solches Projekt. Man muss es machen.“