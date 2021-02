Melissa McCarthy – eine Huldigung

Melissa McCarthy, geboren am 26. August 1970, aufgewachsen in Plainfield, Illinois, wohnhaft in Los Angeles, Kalifornien. Erste große Rolle: als Sookie St. James, beste Freundin und Geschäftspartnerin von Lorelai in "Gilmore Girls"(2000-2007). Hollywood-Durchbruch: als Megan Price, verhaltensoriginelle (und vorübergehend lebensmittelvergiftete) Schwester des Bräutigams in "Brautalarm"(Bridesmaids, 2011). Dafür gleich erste Oscar-Nominierung. Größte Kassenschlager bis dato: "Brautalarm"(Bridesmaids, 2011), "Taffe Mädels"(The Heat, 2013), "Voll abgezockt"(Identity Thief, 2013),"Ghost Busters" (2016),"Hangover III"(2013).