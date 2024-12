Wände anschreien

Zähne zusammenbeißen und durch, besser zu Hause die „Wände anschreien“, um die Wut abzulassen, wie Merkel im „Spiegel“ bekennt, als vor den brutalen Augen der Öffentlichkeit die Contenance zu verlieren. Eine Bilderbuch-übung an Contenance legte auch Hillary Clinton vor, als sie nach Trumps erstem Wahlsieg 2016 und einem vorangegangenen, bislang beispiellos schmutzigen Wahlkampf, in dem die MAGA-Anhänger unwidersprochen „Sperrt sie ein! Sperrt sie ein!“ skandierten und Trump selbst seine Rivalin als Verbrecherin bezeichnet hatte, ohne Schaum vor dem Mund gratulierte: „In unserer konstitutionellen Demokratie ist der friedliche Machtwechsel verankert. Das respektieren wir nicht nur, das schätzen wir wert.“

Wie sehr diese Haltung „trotz all der Demütigungen“ (Hillary Clinton) nicht bei ihrem Nachfolger angekommen ist, zeigte der Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021, wobei das Ausmaß der Rolle Trumps in diesem versuchten Staatsstreich juristisch noch immer nicht geklärt ist.

Die deutsche Fotografin Herlinde Koelbl, 85, hatte Merkel über 30 Jahre lang vor der Linse und dokumentierte mit dem gleichnamigen Fotoprojekt „die Spuren der Macht“, die so viele Jahre am Schalthebel der Macht nach sich zogen. In den für Merkel-Verhältnisse erstaunlich intimen Gesprächen rund um die Foto-Acts erzählte sie der Fotografin, dass sie durchaus in jungen Jahren schon einmal geweint habe, als sie in der Funktion der Umweltministerin war und eine von ihr ins Spiel gebrachte Maßnahme gegen die steigenden Ozon-Werte im ersten Anlauf abgeschmettert worden war: „Ich hätte vielleicht besser wie viele Männer geschrien und nicht geheult, aber im Grunde war es das, was man sonst bei mir ja häufig vermisst: ein emotionaler Ausbruch. Ich habe einfach klar gemacht, dass das Thema, wenn wir jetzt nicht handeln, vergeigt ist. Letztlich hat der emotionale Ausbruch zum Durchbruch geführt, weil ich ohne den kleinen Eklat wahrscheinlich keine Mehrheit bekommen hätte.“

Dass auch Männer öffentlich weinen, kommt allenfalls beim Fußball, aber auf der Showbühne der Politik äußerst selten vor. Zuletzt in der österreichischen Innenpolitik bei den Salzburger Landtagswahlen 2004, als Landeshauptmann Franz Schausberger sein Amt an die Sozialdemokratin Gabi Burgstaller übergeben musste und noch am Abend der Niederlage zurückgetreten war.Die „Kenntnis shakespearscher Königsdramen“ helfe bei Niederlagen, so der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern, der sich 2017 mit einem türkisen Erdrutschsieg von Sebastian Kurz konfrontiert sah, in einem profil-Gespräch: „Es ist klar: Am Wahlabend sind Spitzenkandidaten allein. Und: Das Ergebnis musst du mit dir selbst ausmachen.“ Das Aufwachen könne entsprechend hart sein, denn in der Politik herrsche „eine weitverbreitete kognitive Dissonanz“: „Du bist ständig von Adoranten umgeben, aber dann merkst du eben, dass du nicht von der ganzen Welt, sondern nur von einem überschaubaren Anteil der Wählerschaft geliebt wirst.“