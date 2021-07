Mehr als eine Woche nach seinem schweren Skiunfall hat sich Michael Schumachers Gesundheitszustand insgesamt stabilisiert und damit leicht gebessert. Seine Managerin Sabine Kehm wollte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa allerdings nicht bestätigen, dass der 45-jährige Formel-1-Rekordweltmeister mittlerweile außer Lebensgefahr sei.

Der Wintersportort Méribel in den französischen Alpen



Größere Kartenansicht

Der Deutsche hatte sich am 29. Dezember beim Skifahren in Meribel schwere Kopfverletzungen zugezogen, wurde bisher zweimal operiert und liegt im Krankenhaus in Grenoble weiter im künstlichen Koma.

Schumacher wird in einem Krankenhaus in Grenoble, Frankreich, behandelt



Größere Kartenansicht

"Verlassen Sie die Klinik"

Corinna Schumacher hat sich mit einem eindringlichen Appell an die Medien gewandt. Die Frau des schwer verletzten Michael Schumacher mahnte in unmissverständlicher Klarheit an, die Ärzte und ihre Familie in Ruhe zu lassen.

"Es ist mir wichtig, dass Sie die Ärzte und das Krankenhaus entlasten, damit diese in Ruhe arbeiten können - vertrauen Sie bitte deren Statements und verlassen Sie die Klinik. Bitte lassen Sie auch unsere Familie in Ruhe", hieß es in der Mitteilung.

In dem Statement, dass Schumachers Managerin Sabine Kehm verbreitete, bat die Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Piloten: "Bitte unterstützen Sie uns in unserem gemeinsamen Kampf mit Michael."

Steckbrief:

Michael Schumacher

Geb.: 3. Jänner 1969, Deutschland

Geburtsort: Hürth-Hermühlheim; aufgewachsen in Kerpen

Wohnort: Gland ( Schweiz)

Familienstand: verheiratet mit Corinna seit 1. August 1995

Kinder: Gina Maria (16), Mick (14)

Bruder: Ralf Schumacher (38/ebenfalls früherer Formel-1-Pilot)

Größte Erfolge:

* Siebenfacher Formel-1-Weltmeister (1994, 1995 und 2000 bis 2004)

* 91 Grand-Prix-Siege (zuletzt 2006)

Erster GP: 25. August 1991 GP von Belgien

Letzter GP: 25. November 2012 GP von Brasilien

Erster GP-Sieg: 30. August 1992 GP von Belgien

Letzter GP-Sieg: 1. Oktober 2006 GP von China

GP-Starts: 307

GP-Siege: 91

GP-Podestplätze: 155

Pole Positions: 68

Teams: 1991 Jordan, Benetton

1992 bis 1995 Benetton

1996 bis 2006 Ferrari

2010 bis 2012 Mercedes

Wichtigste Rekorde: Meiste WM-Titel (7), meiste GP-Siege (91),

meiste Pole Positions (68), meiste Podestplätze (155)

( APA/Red)