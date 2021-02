Das Migranten-Magazin "Biber" feiert Geburtstag

Zehn Jahre " Biber“ lassen sich denn auch als ökonomische Erfolgsgeschichte erzählen. " Biber“, dessen Auflage von derzeit knapp 70.000 Stück vollständig gratis vertrieben wird, funktioniert nämlich als Sprachrohr in zwei Richtungen, also auch für Politik und Privatwirtschaft, falls diese mal mit "neuen Österreichern“ in Kontakt treten wollen. Kravagna hat das "Community-Marketing“ zwar nicht erfunden, aber auf dem österreichischen Markt recht effektiv etabliert (und bisweilen auch etwas offensiv betrieben, wie etliche sehr gefällige Interviews mit amtsführenden Stadträtinnen oder Anzeigenkundenvertretern zeigen). Wenn der Wiener Bürgermeister seine Street Credibility in Ottakring oder Favoriten erhöhen will, geht er mit " Biber“ auf ein Börek ins "Ghetto“ oder bringt via Inseratenkampagne die städtische Lehrlingsoffensive an die Zielgruppe. Auch das Integrationsministerium vertraut gern auf die Glaubwürdigkeit des " Biber“, Bundesheer und Wirtschaftskammer sowieso. Aber Integration ist halt keine Einbahnstraße. Man wächst aneinander - beziehungsweise: zusammen.