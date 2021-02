Modedesignerin Marina Hörmanseder über Leder, Lady Gaga und die AUA

profil: Ihr jüngster Coup war die Gestaltung der neuen AUA-Uniformen. Bei einem derartigen Auftrag sind Kompromisse wohl unvermeidlich. Hörmanseder: In der Ausschreibung hieß es zunächst: Seid ganz frei, verwegen, kreativ. Also bin ich in die Präsentation hineingegangen und habe gesagt: Wenn ich komplett frei wäre, würde die AUA-Uniform so aussehen: roter Schnallenlederrock, rotes Korsett. Die Aufmerksamkeit war mir damit sicher. Dann habe ich mein eigentliches, praxisnäheres Konzept präsentiert. Aber auch daran wurde natürlich noch viel gefeilt. Da geht es um Kosten, um Funktionalität, um Stoffe. Aber auch um Rock- oder Ärmellängen, die weltweit politisch akzeptabel sind. Um Temperaturunterschiede und Bewegungsabläufe.