Die Moral von dem Gericht: Essen als Religion

Draußen in Sievering will der Flieder zwar nicht mehr so recht blühen, aber herunten in Grinzing fällt die Spätsommerstimmung doch ganz fidel aus. Besuch beim Heurigen „Feuerwehr Wagner“, Wiener Traditionsbetrieb, am Platz seit über 200 Jahren. Hier ist die Welt noch in Ordnung, weil genau so, wie sie immer schon war, sprich: G’spritzter, Bratl, Schmalzbrot. Es gibt aber auch Dinge auf dieser Welt, die gab es bis vor ganz kurzer Zeit eher nicht. Einen Zettel auf dem Heurigentisch zum Beispiel: „Vegan im Heurigen“, sprich: G’spritzter, Gemüselaibchen, Tofu-Tascherl. Das kann man seltsam finden, muss aber nicht, wie der Tischzettel weiters betont: „Veganismus ist kein Trend, sondern ein Schritt in die richtige Richtung.“ Diese Richtung ist offenbar nicht der Weg allen Fleisches. Die Blunzendämmerung hat begonnen.