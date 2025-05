Man sagt, schlechte Nachrufe beginnen mit einem „Ich“. Also anders: Mein kleiner Bruder war drei Jahre alt und Wassereis gegenüber skeptisch. Da konnten weder Jolly noch Twinni langfristig etwas ausrichten und überhaupt war die Diskussionsgrundlage in der Schlange zum kleinen Kiosk im Freibad immer eher angespannt. Eine derartige Situation birgt, das weiß man als älterer Geschwisterteil, eine diplomatische Herausforderung: Das Budget ist knapp, zwei Euro, die Eigeninteressen der damit betrauten Parteien divergieren massiv und der kleine Bruder hat keine Intention, eine gemeinsame Strategie zu verfolgen, um so viele Süßigkeiten wie möglich zu erwirtschaften. Es braucht also einen Kompromiss und die Bedingungen dafür sind alles andere als gut. Zum einen brennen einem die aufgeheizten Waschbetonplatten gerade die erste Hautschicht von den Fersen, zum anderen schreien alle herum, Kinder gleichermaßen wie freizeittraumatisierte Eltern und arbeitstraumatisierte Kioskverkäuferinnen, irgendwann auch der kleine Bruder, weil er das Konzept einer Warteschlange noch nicht verstanden hat. Es gilt dennoch: Ruhe bewahren. Am Ende kauft man ihm dann einfach ein Brickerl. Schokolade gehüllt in Schokolade ist schließlich ein kulinarischer Klassiker, funktioniert bei der Sachertorte ja genauso gut, außerdem ist das Eis kostenschonend, das heißt, es bleibt einem noch genug Geld für eine Gummischnur.