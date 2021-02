Naomi Klein im Gespräch: Warum der Kapitalismus die Welt ruiniert

Vielleicht kann man sich ja darauf einigen: Die Welt ist nicht gerecht. Naomi Klein ist es jedenfalls nicht, zumindest, wenn Gerechtigkeit bedeutet, abzuwägen, auszugleichen und immer schön brav und neutral zu sein. Naomi Klein ist weder brav noch neutral, sie ist eine Aktivistin und schon seit der Jahrtausendwende so etwas wie das Gesicht der radikalen Antiglobalisierungsbewegung. Mit ihren Büchern "No Logo" und "Die Schock-Strategie" hat die 44-jährige Kanadierin das zeitgenössische Unbehagen an Freihandel, Neoliberalismus und Konzernmacht auf den Punkt gebracht und soziale Bewegungen von Seattle bis Ecuador theoretisch unterfüttert. Man kann sich die Mutter eines dreijährigen Sohnes allerdings beim besten Willen nicht mit Megafon und Guy-Fawkes-Maske vorstellen, Klein wirkt zurückhaltend, spricht leise und bedacht, argumentiert nicht mit schlichten Parolen, sondern mit einer endlosen Fülle an Fakten - die sich freilich dann doch zu einem Slogan verdichten: "Kapitalismus vs. Klima". So lautet der Titel ihres neuen Buches, das im englischen Original noch etwas dringlicher "This Decides Everything" heißt und vollends dringlich argumentiert: Wenn wir so weitermachen, wird die Welt zugrunde gehen. Wenn wir die Klimakatastrophe abwenden wollen, müssen wir jetzt handeln. Und zwar radikal.