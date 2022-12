NBA-YouTuber Leigh Ellis: „Man muss ein Risiko eingehen, damit sich etwas ändert“

Am besten trifft man Leigh Ellis, US-Basketball-Reporter und Social-Media-Star, dort, wo jedes gute Spiel beginnt und endet: auf einem Basketballplatz an der Peripherie. Schauplatz dieser ungewöhnlichen Geschichte: ein Industrieviertel in Ljubljana, Slowenien. Sportanlagen, Skatepark, Tennis-Stüberl – und der blau-weiß gestreifte Court, auf dem der slowenische NBA-Star Luka Dončić (derzeit: Dallas Mavericks) das Spiel gelernt hat. Der gebürtige Australier Ellis, kurze Shorts, Dreitagebart, aufgekratzte Vorfreude, bereitet sich gerade auf seinen ersten größeren Drehtag vor. Vor kurzem hat der 46-Jährige seinen Job als NBA-Kommentator (beim äußerst erfolgreichen Podcast „No Dunks“) gekündigt, reist seither von Land zu Land und wirft mit Basketball-Fans auf der ganzen Welt ein paar buckets, also Körbe. Sein Ziel: Menschen kennenzulernen und zu erkunden, wo die Stars der NBA, der wichtigsten Basketball-Liga der Welt, ihre Wurzeln haben. Entstehen soll daraus eine Reise/Basketball-Show (Arbeitstitel: „20 Cities, 20 Countries, 20 Games“) auf YouTube und Instagram – vielleicht auch mehr. Es geht los: gemütliches Aufwärmen, Freiwurf-Training, schnelles Passspiel und zwischendurch ein paar Fragen.

Sie starten Ihre Basketball-Welttournee in Südosteuropa, am Balkan und in Griechenland. Was ist hier so besonders?

Leigh Ellis